¿Hubo abuso de sustancias? Se revela que la DEA investiga la causa de muerte de Hayden Panettiere y sale a la luz nueva información

El pasado 16 de agosto falleció Hayden Panettiere, una de las actrices más queridas de la televisión y el cine, a los 36 años de edad. Su rostro fue uno de los más conocidos debido a su participación en proyectos como Heroes, Nashville y la saga Scream, entre otros. Hasta el momento la causa de su muerte no se ha confirmado de manera oficial, sin embargo recientemente se dió a conocer que la DEA (Administración de Control de Drogas) se ha involucrado en la investigación.

¿Por qué la DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere?

El medio internacional TMZ reveló que la DEA está involucrada en el fallecimiento de Hayden Panettiere. A pesar de que hasta el momento no hay información oficial sobre el veredicto final de las causa que originó la muerte de la actriz, se han revelado datos nuevos como que Brian Hickerson, pareja de Hayden, mostró a uno de los agentes una bolsa que contenía medicamentos de la actriz. Hasta ahora la información sobre dichos fármacos se desconoce y tampoco se ha confirmado que el uso de estas sustancias esten relacionadas con la muerte de la celebridad.

¿Qué dijo la autopsia sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con los resultados que arrojó la autopsia preliminar de Hayden Panettiere, la actriz no sufrió ningún tipo de traumatismo además de que se descartaron signos de violencia. Por otra parte, se sabe que fue encontrada en paro cardiaco aunque esta no es la causa oficial, hasta el momento, confirmada de su muerte.

Hayden Panettiere: ¿Quién estaba con ella cuando murió?

Con base en los reportes policiales que se tienen hasta el momento, el novio de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, y su hermano Zach Hickerson se encontraban en el momento en el que ocurrieron los hechos, sin embargo, actualmente no se ha dado a conocer si existen posibles responsables de la muerte de la actriz ya que la investigación continúa en desarrollo y no hay un comunicado oficial que revele información oficial.