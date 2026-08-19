Mamá de Hayden Panettiere señala a SOSPECHOSO de la muerte de su hija, ¿de quién se trata?

Recientemente, la madre de Hayden Panettiere habló abiertamente sobre la muerte de su hija, explicando qué fue algo que ha nadie se le desea experimentar, en especial al sufrir el fallecimiento de sus hijos.

Dentro de sus declaraciones sorprendió a todos al dar a conocer que en el momento de su fallecimiento se encontraba acompañada de Brian Hickerson junto a Zach su hermano, considerándolo sospechoso, en especial al tener una denuncia de agresión por parte de la actriz de 36 años. Pareja de quién intentaron en varias ocasiones alejarla, ya que no la consideraban una buena persona.

¿Quién es la ex pareja de Hayden Panettiere?

Brian Hickerson es un actor originario de Carolina del Sur, quien además se destacaba por trabajar en el sector inmobiliario y en los negocios.

Aunque trabajo en algunos proyectos, no obtuvo la relevancia necesaria para mantenerse en el cine. El proyecto que más se le conoce es M.F.A (2017).

Se sabe que mantuvo una relación con Hayden Panettiere desde el 2018, pero en mayo del 2019, fue denunciado por agresión, siendo detenido por las autoridades, hechos que la misma actriz relató en su libro "This is Me: A Reckoning". La orden de distanciamiento fue retirado en el mismo año. Razón por la que su madre ha detallado que el actor es el sospechoso de la muerte de su hija.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere?

Aunque la mamá de Hayden Panettiere tiene a principal sospechoso a Brian Hickerson de la muerte de su hija, el fallecimiento de la actriz sigue siendo investigado por las autoridades.

Se detalla que la pareja de la actriz, se encontraba en estado de shock por los sucesos, y fue el encargado de dar una bolsa de fármacos que consumía la celebridad, en especial al ser captada días antes usando muletas para caminar. Por ahora es toda la información que se tiene, ya que se desconoce cuál fue la causa de muerte de la artista, pero se han generado diversos rumores.