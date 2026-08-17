Caso Hayden Panettiere: la policía revela posible causa de muerte de la famosa actriz de 36 años

El caso de la trágica muerte de Hayden Panettiere , actriz conocida por “Malcolm el de en medio”, “Heroes”, “Nashville” y la saga “Scream”, ha dejado un vacío en la comunidad del entretenimiento en Hollywood. Aunque en un inicio no se conocían detalles sobre la causa de su fallecimiento, las autoridades han comenzado a revelar información de la investigación que se realiza desde este domingo.

¿De qué murió la actriz Hayden Panettiere? Esto se sabe

De acuerdo con los últimos informes, la famosa actriz de 36 años fue encontrada inconsciente en una vivienda de Carolina del Sur la tarde del domingo 16 de agosto. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada, pero cuando llegaron, Panettiere ya había fallecido. Aparentemente, los médiocos aplicaron medidas avanzadas de soporte vital cardiaco, pero no tuvieron éxito.

Rendimos homenaje a Hayden Panettiere recordando a Jessica, el personaje que interpretó en #MalcomElDeEnMedio y que nos regaló momentos inolvidables. ✨



Con solo 14 años, Hayden se sumó a la serie en cuatro episodios y continuó construyendo una carrera que la llevaría a… pic.twitter.com/1WOPTQsnC2 — Azteca 7 (@AztecaSiete) August 17, 2026

Hasta ahora, la causa de muerte de Hayden Panettiere sigue sin confirmarse. La investigación continúa y las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió, señaló People.

Por el momento, la policía ha revelado un detalle relevante: no existen indicios de un delito ni circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento de la actriz.

Algunos reportes de TMZ también señalan que en la llamada a los servicios de emergencia se mencionó una posible sobredosis y un paro cardiaco, aunque estos datos todavía forman parte de la investigación y no representan una causa de muerte confirmada.

Se espera que los resultados de la autopsia permitan esclarecer qué pasó con Hayden Panettiere y cuál fue la causa de su muerte. Por ahora, las autoridades no han dado a conocer una conclusión definitiva, ya que se encuentran en una “investigación más exhaustiva” , según revelaron esta mañana.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue una actriz estadounidense de 36 años reconocida por sus papeles en “Heroes” y “Nashville”, además de su participación en la saga “Scream”. También destacó desde niña en producciones de cine y televisión y prestó su voz para distintos proyectos.

Su padre confirmó la muerte a través de un comunicado en el que describió a Hayden como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza”, palabras que reflejaron el impacto de su partida entre sus familiares y seguidores.

Hayden Panettiere murió a los 36 años.|(AZTECA 7)

De acuerdo con información publicada tras su fallecimiento, Panettiere tuvo una relación con el exboxeador profesional Wladimir Klitschko, con quien tuvo una hija en 2014. La actriz había hablado públicamente sobre las dificultades personales que enfrentó durante diferentes etapas de su vida.

Posteriormente, Hayden Panettiere mantuvo una relación con Brian Hickerson, quien fue señalado por violencia doméstica contra la actriz. Estos episodios formaron parte de algunas de las experiencias personales que ella abordó públicamente en años recientes.

En 2023, la actriz también enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció a los 28 años. La causa de muerte fue relacionada con una cardiomegalia y complicaciones de la válvula aórtica. La pérdida tuvo un fuerte impacto en Hayden, quien habló posteriormente sobre el dolor que le provocó.