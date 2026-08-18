Lesley Vogel, la madre de Hayden Panettiere habla abiertamente sobre la muerte de su hija: “Ningún padre desea esta situación”

La inesperada muerte de Hayden Panettiere a generado mucho impacto por la forma en que se dio la situación. Recientemente, la madre de la actriz, Lesley Vogel, dio fuertes comentarios sobre los hechos, en especial por el fallecimiento de sus dos hijos.

Dentro de los comentarios que dejó, se destaco que en la vida de su hija había una personas que durante mucho tiempo intentaron librarse de él, se trataba de Brian Hickerson, la pareja intermitente de Hayden. Además, de resaltar que la hora en que se hizo la llamada al 911, fue algo muy inquietante.

¿Qué comentó Brian Hickerson?

Hasta el momento, Brian Hickerson, no ha dado comentarios al respecto, pero dentro de los informes policiales sobre la muerte de Hayden Panettiere, se menciona que él estaba muy afectado por el deceso de la actriz, además de que entrego a la policía una bolsa con medicamentos que tomaba la celebridad.

Se menciona que anteriormente Brian había sido denunciado por haber agredido a la actriz, situación que lo ha puesto en el ojo del huracán al darse a conocer sus antecedentes y los comentarios que realizo Lesly Vogel sobre la pareja de su hija.

Lesly ante un importante medio internacional, detallo que Brian le había facilitado ciertas conductas a su hija, situación que durante mucho tiempo le generó preocupación, además de asegurar que ellos dos estaban juntos al momento del deceso. Una situación que no se le desea a nadie.

¿Qué la pasó al hermano de Hayden Panettiere?

Lamentablemente, Lesly Vogel ya había sufrido la muerte de un hijo, en el 2023, Jansen Panettiere hermano de Hayden Panettiere falleció a causa de una cardiomegalia a los 28 años.

El joven igualmente era un actor, quien ya había participado en "The Walking Dead", "The X's", "Tiger Cruise", entre otros. Fue encontrado en el interior de su vivienda en Nueva York después de no presentarse a una reunión de trabajo, por lo que un amigo fue a visitarlo para saber cómo estaba hasta encontrarlo sin señales de vida, haciendo el llamado a una ambulancia.