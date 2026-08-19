Muere legendario músico en español a los 68 años; “tantos años juntos, tantos sueños compartidos”

La industria de la música argentina se encuentra de luto por la muerte de José Luis "Pucho" Ponce, bajista de la banda folclórica Los Tekis, a los 68 años de edad. Fue la misma agrupación quien confirmó la noticia con una emotiva publicación en redes sociales.

"No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte", dice el primer slide de un carrusel con fotos del músico. "Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos".

En la publicación no se detalla más sobre el fallecimiento del bajista, pero hay varias imágenes de él en presentaciones musicales, en giras y en momentos de relajación con la banda. "Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción".

Otras agrupaciones originarias de Argentina, como Los Nocheros, expresaron condolencias y muestras de solidaridad por la pérdida. "Que la música los vuelva a encontrar siempre", dice un comentario en la publicación original.

Quién era José Luis "Pucho" Ponce

Los Tekis es una agrupación originaria de la provincia argentina de Jujuy, y se especializa en ritmos folclóricos del país como el carnavalito y el huayno argentino. José Luis "Pucho" Ponce se unió a la banda en 1995 como bajista, hace ya más de 30 años.

Entre las grabaciones más famosas internacionalmente de la banda se encuentra su versión de "Vienes y te vas", así como "Viva Jujuy", "Carnavaleando" y "Cómo has hecho". Tienen una colaboración con Los Auténticos Decadentes, llamada "Todos nos vamos a morir igual" y estrenada en 2022.

El diario La Nación recopila una de sus entrevistas donde el bajista hablaba sobre la identidad de Los Tekis. "No te podés sacar el folklore y el tango que se escuchaba en casa, de chico. Pero después, a medida que vas creciendo, recibís información del rock, el jazz o la clásica", decía.

