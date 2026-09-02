Estela Lladó-Carbó, neurofisióloga: “Los litros de agua que bebes no son los que te cuidan... estos hábitos sí”

¿Cuántos litros de agua hay que beber al día? Muchas veces se recomienda tomar entre 2 y 3.4 litros de líquidos al día, pero para la neurofisióloga Estela Lladó-Carbó, lo realmente importante es escuchar al cuerpo en lugar de seguir una regla que no funciona igual para todas las personas .

La especialista explicó a La Vanguardia que para saber cuánta agua necesita el cuerpo hay que tener en cuenta factores como la sed, el color de la orina, el calor de la temporada, la edad y si se hace ejercicio. Todas estas señales pueden ayudar a saber cuánto líquido necesita realmente el organismo.

Asimismo, la calidad del agua también es importante. Estela recomienda utilizar filtros de agua para reducir la cantidad de plástico que puede encontrarse en las botellas, además de ayudar a eliminar sustancias como cloro, nitratos, metales pesados y otros contaminantes.

Eso sí, la especialista sugiere no consumir agua desmineralizada de forma habitual, ya que el organismo necesita algunos minerales para funcionar correctamente .

Cómo beber agua de la manera correcta y estar bien hidratado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda beber alrededor de 2 litros de agua al día. Mantener una buena hidratación ayuda al cuerpo a regular su temperatura, mantener la piel hidratada, cuidar las articulaciones y favorecer una buena digestión.

Escucha a tu cuerpo para saber cuánta agua beber.|(ESPECIAL/CANVA)

Además, mantener una buena hidratación forma parte de un estilo de vida saludable y puede ayudar a cuidar el funcionamiento general del organismo.

La mejor forma de mantenerse hidratado es beber líquidos con pocas calorías, como agua, café o té. El agua con gas o saborizada también puede ser una opción. La leche y los jugos naturales pueden consumirse con moderación.

Los expertos recomiendan beber agua cuando sientas sed y llevar siempre una botella para tener líquido disponible. También puedes beber agua durante las comidas y antes, durante y después de hacer ejercicio.

Si estás enfermo, es importante tomar más líquidos para evitar la deshidratación, especialmente si tienes fiebre, vómitos o diarrea.