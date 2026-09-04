¿Dormiste poco y al día siguiente sentiste que tu cabeza simplemente no funcionaba igual? No es solo una sensación. Una noche de descanso deficiente puede afectar la concentración, la memoria y la capacidad de reacción, al grado de que el epidemiólogo y experto en microbiota Tim Spector la compara con el impacto de consumir dos gin-tonics dobles. La comparación busca dimensionar hasta qué punto una noche de mal sueño puede repercutir en el organismo al día siguiente. Además del rendimiento mental, descansar poco también puede influir en el apetito, el metabolismo y los procesos de recuperación del cuerpo.

¿Qué le pasa al cuerpo después de dormir mal? Según Tim Spector

Aunque una noche de mal descanso no significa literalmente que el organismo haya consumido alcohol, sus efectos sobre determinadas funciones pueden ser comparables, especialmente cuando se habla del desempeño mental y de la sensación de cansancio al día siguiente.



El cerebro pierde rendimiento. Uno de los efectos más evidentes aparece en la capacidad para concentrarse y responder con rapidez. Dormir poco puede dificultar la atención, afectar la memoria y hacer que determinadas tareas cotidianas requieran un esfuerzo mayor. Por eso, después de una mala noche es común sentirse más lento mentalmente, distraído o con dificultades para mantener la concentración durante periodos prolongados. También puede cambiar el apetito. El descanso insuficiente no solo afecta al cerebro. De acuerdo con Men’s Health, dormir mal puede alterar la regulación del apetito y favorecer que al día siguiente aumenten las ganas de consumir alimentos ricos en carbohidratos o con mayor densidad energética. Esto ayuda a explicar por qué después de una noche en la que se durmió poco puede resultar más difícil controlar los antojos o mantener los hábitos alimenticios habituales.

Tim Spector, doctor: “Una mala noche de sueño es igual a tomarse dos gin-tonics dobles”|Canva El descanso es parte de la recuperación del organismo. Mientras dormimos, el cuerpo lleva a cabo diferentes procesos relacionados con la reparación y recuperación. Cuando dormir mal se convierte en algo frecuente, estos procesos pueden verse afectados y repercutir en la salud a largo plazo. En este sentido, Spector también ha relacionado la calidad del sueño con aspectos vinculados al envejecimiento saludable y la longevidad.

Los hábitos que recomienda Tim Spector para dormir mejor

Para cuidar la calidad del descanso, de acuerdo con un artículo de Diario AS, el experto pone énfasis en la regularidad y en preparar al organismo para dormir. Mantener horarios similares para acostarse y levantarse todos los días puede ayudar a mantener estable el ritmo circadiano. También recomienda evitar comer demasiado cerca de la hora de dormir y reducir la exposición a pantallas por la noche, creando un periodo de desconexión antes de ir a la cama.

Tim Spector, doctor: “Una mala noche de sueño es igual a tomarse dos gin-tonics dobles”|Canva

Más que intentar compensar constantemente las malas noches, la clave está en convertir el descanso adecuado en un hábito cotidiano. Después de todo, dormir bien no solo sirve para sentirse menos cansado: también es fundamental para que el cerebro y el organismo funcionen correctamente al día siguiente.