Eres Hermosa | ¿Cuál es el color favorito de Go Mi Nam? ¿Fue descubierta?

Mi Nam descubre el duelo por el que Tae Kyung por su cumpleaños y se disculpa con él por haber descubierto su regalo privado, como compensación, tienen una cita y finalmente le hace una fiesta de cumpleaños por lo que se pasan la noche por la ciudad.

Shin Woo confirma la cercanía entre estos dos y decide hacerse a un lado aunque eso le rompa el corazón.

Yoo He está tras el secreto de Go Mi Nam y ¡Casi la obliga a usar labial! Lo que hubiera expuesto su secreto.

La fiesta de Tae Kyung podría complicar un poco las cosas entre Go Mi Nam y Yoo He

¿Cuál es el color favorito de Go Mi Nam?


