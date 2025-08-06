Eres Hermosa | ¿Cuál es el color favorito de Go Mi Nam? ¿Fue descubierta?
¿Cuál es el color favorito de Go Mi Nam? Las cosas podrían complicarse por su relación con Tae Kyung
Mi Nam descubre el duelo por el que Tae Kyung por su cumpleaños y se disculpa con él por haber descubierto su regalo privado, como compensación, tienen una cita y finalmente le hace una fiesta de cumpleaños por lo que se pasan la noche por la ciudad.
Shin Woo confirma la cercanía entre estos dos y decide hacerse a un lado aunque eso le rompa el corazón.
Yoo He está tras el secreto de Go Mi Nam y ¡Casi la obliga a usar labial! Lo que hubiera expuesto su secreto.
La fiesta de Tae Kyung podría complicar un poco las cosas entre Go Mi Nam y Yoo He
¿Cuál es el color favorito de Go Mi Nam? No te pierdas Eres Hermosa, uno de los K-Dramas del momento
Galerías y Notas Azteca 7