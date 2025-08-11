Eres Hermosa | Mi Nam recibió una visita inesperada de Tae Kyung y podría cambiarlo todo
Una vez que los miembros de A.N.JELL saben el secreto de Mi Nam, conviven como amigos aunque esto no sea lo que algunos quieran.
Intentando proteger a Mi Nam de los paparazzis, Shin-Woo la abraza y dice que es su novia secreta, despertando emoción en los medios de comunicación y tensión en Tae Kyung.
La confusión y conflicto entre A.N.JELL crece, sobre todo por el conflicto por el que Tae Kyung atraviesa luego de verse obligado a dejar a Mi Nam.
Enojo, confusión, sorpresa… Todo eso Mi Nam ha provocado en Shin-Woo
Tae Kyung se disculpa por no haber dicho el secreto que ya sabía y la banda acepta este episodio, aunque Jeremy fue el más afectado pues él no sabía nada.
Ahora que la banda sabe el secreto de Mi Nam, han mostrado llevarse bien y conviven como buenos amigos.
Shin Woo y Mi Nam piensan acabar con todo este conflicto pero una visita inesperada de Tae Kyung lo cambiaría TODO.
