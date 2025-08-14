Eres Hermosa |Tae Kyung le confiesa a Mi Nam que le gusta

Tae Kyung le confiesa a Mi Nam que le gusta…

Mi Nam no puede con tanta emoción, aunque no es la única que lucha conteniéndose pues Tae Kyung también se ha mostrado muy vulnerable.

¿Una nueva fan ficción? ¿Cuáles serán los miembros de A.N.JELL más shippeados?

Jeremy no pudo con la noticia de que Mi Nam siente algo por Tae Kyung, quien escapó. A distancia en el camión que compartió alguna vez con ella y logra cantar para la radio pero no deja de lucir afectado y triste por Mi Nam.

Parece que por fin Mi Nam y Tae Kyng vieron estrellas…

Mi Nam no puede con Shin-Woo y no sabe qué hacer con él

El verdadero Go Mi Nam (el hermano gemelo está por volver)

¿La mamá de Tae Kyung y el papá de Mi Nam fueron novios? Mi Nam comienza a recordar más sobre su pasado y Tae Kyung no quiere verla más.

