Eres Hermosa |Mi Nam deja la banda A.N.JELL

La historia que unía a Mi Nam y la banda A.N.JELL llega a su fin y con este, comienzan las despedidas.

K-Siete
Por culpa del padre de Mi Nam, Tae Kyung fue abandonado por su madre… Por culpa de la madre de Tae Kyung, Mi Nam y su hermano fueron abandonados por su padre. Ante esta aclaración, todo lo que había entre esta pareja podría irse al olvido y esta se quedaría sin poder ver a su estrella favorita.

Shin Woo le declara su amor a Mi Nam pero esta termina diciéndole que ella no puede ser algo más para él, dejándolo.

Mi Nam comienza a despedirse poco a poco de cada uno de los integrantes de A.N.JELL, ya que ellos por fin podrán encontrarse con su hermano gemelo y así serán la banda que siempre debieron ser.

Este nuevo encuentro significó también el adiós de Mi Nam, quien le dijo adiós a Tae Kyung

Eres Hermosa
