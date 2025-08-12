Eres Hermosa | ¿Un beso puede cambiarlo todo?

Luego del beso entre Tae Kyung y Mi Nam, esta no puede evitar sentir confusión, Shin Woo acude a acompañarla pero las cosas no salen como él espera.

Por primera vez ven a Mi Nam arreglada como si fuera chica y despierta cosas en Shin Woo y en Tae Kyung, quien dice que se ve preciosa.

Shin Woo quiere confesarle a Mi Nam lo que siente por ella pero esta le deja en claro la confusión por la que pasa.

Finalmente Mi Nam se reencontró con Tae Kyng quien dejó en claro lo que ambos sienten.

