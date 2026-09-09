Rumi, poeta y místico sufí: “Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él.”

“Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él”. Esta es una frase de Rumi, un poeta y místico sufí del siglo XIII. Puede que esta te haya hecho ruido, y es que nos plantea algo por lo que todo el mundo ha pasado. Nos deja en claro que encontrar el amor no siempre consiste en perseguirlo, sino en reconocer aquello que nosotros mismos hemos levantado para mantenerlo a distancia. Aquí te lo explicamos a detalle.

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¿Qué significa que el amor tenga “barreras”?

Puede que lo que más llamara tu atención fuera la parte de las barreras. Lo que Rumi buscaba explicar con esta palabra es que el amor no es un objeto perdido que hay que encontrar. Él insiste en que las personas debemos observar atentamente qué es aquello que nos impide recibirlo o experimentarlo.

Dicho de otro modo, las barreras son sentimientos como el miedo real al rechazo, la desconfianza, el orgullo, resentimientos o experiencias pasadas.

¿Por qué Rumi dice que debemos dejar de buscar el amor?

No hay que confundirse, Rumi no se refiere a que debamos dejar de buscar como tal el amor, sino más bien dejar de exigir que alguien nos ame de determinada manera. Si andas buscando desesperadamente el amor, primero aprende a revisar la relación que tienes contigo mismo.

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Si no mejoramos el amor que nos tenemos a nosotros mismos, corremos el riesgo de caer y tolerar relaciones tóxicas. Quitar las barreras internas no implica permitir que cualquiera entre a nuestra vida.

¿Quién fue Rumi?

Yalal ad-Din Muhammad Rumi nació en 1207 y es considerado una de las figuras más importantes de la poesía persa. Él fue un maestro espiritual, jurista y poeta, y muchas de sus obras las enfocó en emociones como el amor y la búsqueda de la espiritualidad.