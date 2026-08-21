Aristóteles, filósofo griego: “Sólo hay felicidad donde hay esfuerzo serio, porque la vida no es un juego”

No cabe duda que si hablamos de grandes pensadores de la filosofía sin duda alguna tenemos que mencionar a Aristóteles, quien estudió durante muchos años en la Academia de Platón en Atenas y que a lo largo de su vida dejó una serie de obras que al día de hoy siguen siendo objeto de estudio. Sin embargo, también contribuyó con grandes frases, en una de ellas Aristóteles reflexionó sobre la felicidad pues mencionó que "Sólo hay felicidad donde hay esfuerzo serio, porque la vida no es un juego", con estas palabras el pensador dejó en claro que para que la felicidad exista debe haber un gran trabajo ya que está no se construye de manera sencilla ya que detrás hay compromiso y actividades clave que se repiten de manera constante ya que la vida no es algo que deba tomarse a la ligera ya que como él lo dijo “no es un juego”.

¿Qué era la felicidad para Aristóteles?

La felicidad para Aristóteles era ese fin que busca todo ser humano. Sin embargo, ¿cómo pueden las personas alcanzar la felicidad?, para esto el pensador dió una respuesta en su libro Ética a Nicómaco, aquí planteó que el el hombre debe realizar acciones llenas de virtud en donde el pensamiento, la justicia y la razón sean la clave de todo. Por otro lado, para el filosofo la felicidad no estab relacionada con la riqueza ni los bienes materiales sino con vivir una vida de la mejor manera posible, una que alcanzara el mayor potencial humano.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Aristóteles?

A lo largo de los años Aristóteles publicó una serie de obras muy importantes, algunas de ellas fueron la “Metafísica” en donde el pensador planteó una de las primeras causas y principios del ser. La ontología y la teología fueron dos materias que abordó en esta obra. Por otro lado, también se encuentra “Ética a Nicómaco” en donde el filosofo mencionó que cada actividad tiene un fin preciso el cual es “el bien”, sin embargo hay un “bien supremo”, el cual es la felicidad o eudaimonía.

Otra de sus obras fue “Política de Aristóteles”, misma en la que habló sobre la ética y como ambas disciplinas están ligadas de cierta manera. Por otro lado, expresó que la política es una de las maneras para mantener orden en una sociedad y finalmente otra de sus obras fue la “Retórica” en donde el autor profundizó sobre el arte de persuadir a otros.

