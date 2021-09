FOTOS | Ella es Katherine Turner, agente Wallace en FBI.

Seguramente conoces a Tiffany Wallace de “FBI”, una de las series que puedes disfrutar en la pantalla de Azteca 7; pues aquí te hablaremos un poco sobre esta agente especial.

Kathe es actualmente uno de los rostros más frescos en este programa televisivo, quien se ha unido al plantel de efectivos del FBI, donde trabaja como compañera del agente especial Stuart Scola.

Turner es una actriz muy reservada, con decirte que actualmente no sabemos exactamente su edad ni cuándo es su fecha de cumpleaños.

Lo que sí sabemos es que es graduada de la Escuela Juilliard, un conservatorio ubicado en Nueva York y conocido por instruir música, teatro, danza y artes.

Turner ha estado en algunas otras producciones desde que comenzó su carrera.

Ha protagonizado la serie de televisión The RAs como Farah Barnes y las películas Live A Little y Extra Ordinary.

La actriz también ha estado en tres cortometrajes como: The Bag, Wintersmith y Ward 11.

Fue reconocida por sus excelentes interpretaciones en las producciones teatrales en Crumb From The Table Of Joy de Lynn Nottage y Paradise Blue de Dominique Morisseau, así como en The Convert de Danai Gurira.

Tal vez y no conoces mucho de obras teatrales estadounidenses, pero lo que queremos que sepas es que Katherine es una excelente actriz que no te dejará de impactar en la excelente serie FBI.