¡Gana entradas para el concierto Pegasus Fantasy!

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Pokémon volverá al cine con Pokémon: Wild Card. La cinta tiene mucho que ver con el juego de cartas de la franquicia. Te contamos todos los detalles.
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El legado de Ozzy Osbourne también quedó inmortalizado en el cine. Estos son cinco de sus cameos más recordados.
Nicky, la aprendiz de bruja, una de las películas más queridas de Studio Ghibli, está a punto de regresar después de 37 años con una nueva adaptación live-action.
Ya es oficial, confirman y revelan varios detalles de la tercera temporada del live action de One Piece y es seguro que todo cambiará en la exitosa serie.
Los Anime Awards 2026 están a punto de llevarse a cabo y los fans ya tienen a su favorita para recibir el premio