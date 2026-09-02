¡Es oficial! La AniMole anuncia la presentación de una de las cosplayers más grandes de Taiwán y esto es todo lo que debes saber del esperado encuentro

De manera oficial se confirmó que la cosplayer Hane Ame llegará por primera vez a México, como invitada especial de honor dentro de la AniMole 4. La reconocida cosplayer taiwanesa encabezará el Cosplay Alley, en donde también se han confirmado los nombres de Aya Han, Leon Chiro y Elizabeth Rage, además de decenas de talentos del cosplay, cosmakers y fotógrafos, venta de mercancía, alimentos, objetos de colección y experiencias únicas inmersas dentro del universo creciente del Anime.

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¿Qué se sabe sobre la aparición de HaneAme dentro de la AniMole?

De manera oficial se ha dado a conocer que la famosa cosplayer taiwanesa Hane Ame visitará México por primera vez el sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 como la invitada estelar del Cosplay Alley en la AniMole 4. Será en esta ocasión que se celebrarán 30 años de la convención que reúne a millones de fanáticos del anime.

Hane Ame es cosplayer, modelo y creadora de contenido independiente con gran alcance a nivel internacional, gracias a sus personajes de anime y videojuegos, los cuales son recreados de manera minuciosa con un alto nivel de detalle, lo que la ha llevado a consagrarse como una de las cosplayers más conocidas dentro de la industria.

¿Cuándo es, cómo llegar y cuánto cuesta ir a la AniMole 4?

Es importante señalar que la AniMole 4 se llevará a cabo del 12 al 13 de septiembre del 2026, dentro del WTC de la CDMX, al cual puedes llegar por medio de Metrobús desde la estación Poliforum (Línea 1). De acuerdo con lo señalado por la sede, los pases van desde los 700 pesos mexicanos a los 1,100 pesos y se espera que la convención cuente con un gran número de exponentes de la cultura del anime, así como venta de todo tipo de productos relacionados con la comunidad.