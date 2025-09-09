AniMole 2025: horarios, boletos e invitados confirmados para la gran convención de anime en CDMX

Es hora de romper el cochinito y preparar nuestros mejores cosplays. Así es, los amantes del anime, manga y cultura japonesa ya marcan sus calendarios para AniMole 2025, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2025 en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

AniMole 2025: fechas y lugar confirmados

Ya está todo listo para recibir a los fanáticos del anime en la convención conocida como la AniMole. Estos son los horarios de acceso que anunciaron:



Viernes y sábado : de 11:00 a 20:00 horas.

: de 11:00 a 20:00 horas. Domingo: de 11:00 a 19:00 horas.

Precios de boletos para AniMole 2025

La organización del evento ya liberó la lista oficial de costos:



3-Day Pass: $1,700 MXN por persona (más cargos). Válido para los tres días.

En cuanto a los boletos por día:



Viernes 27 de septiembre : $600 MXN

: $600 MXN Sábado 28 de septiembre : $700 MXN

: $700 MXN Domingo 29 de septiembre: $600 MXN

Invitados internacionales en AniMole 2025

El cartel de esta edición no decepciona y deja en claro lo grande e importante del evento, reuniendo talentos de anime, doblaje, cómic y lucha libre japonesa:



Amy Jo Johnson – La inolvidable Ranger Rosa de Mighty Morphin Power Rangers.

– La inolvidable Ranger Rosa de Mighty Morphin Power Rangers. Hisashi Kagawa – Director y animador en Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball Super y más.

– Director y animador en Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball Super y más. Genki Eguro – Especialista en manga de horror y temas ocultos.

– Especialista en manga de horror y temas ocultos. Jyushin “Thunder” Liger y Maika – Estrellas de Stardom en Japón.

– Estrellas de Stardom en Japón. Scott Snyder – Escritor multipremiado de cómics como Batman y American Vampire.

– Escritor multipremiado de cómics como Batman y American Vampire. Jon J. Muth – Ilustrador con trabajos en Sandman, The Crow y Moonshadow.

Además, más de 40 actores de doblaje confirmados, incluyendo a Jesse Conde, Analiz Sánchez, Magda Giner, José Luis Orozco y Luis Manuel Ávila.

¿Qué esperar de AniMole 2025?

Esta es una convención de anime que vale mucho la pena si amas todo lo relacionado con la cultura japonesa. Con paneles, firmas de autógrafos, presentaciones en vivo y la posibilidad de convivir con leyendas del anime y la cultura pop, AniMole 2025 se perfila, como cada año, como una de las convenciones más esperadas del año en México.

Es posible que a lo largo de los días surjan nuevas revelaciones y sorpresas, por lo que te recomendamos estar atento, para no perder detalle.

