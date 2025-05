¡Prepárate para ver a Cha Eun-Woo más de cerca que nunca!

¡Atención, AROHAs mexicanas! El guapísimo Cha Eun-Woo, cantante y actor surcoreano, regresa a México con una experiencia única: su concierto virtual “Memories” se proyectará en cines de la Ciudad de México y Monterrey. Aunque aún no se han confirmado las fechas ni los precios de los boletos, se espera que la preventa comience pronto. Te recomendamos estar al pendiente para no perderte esta oportunidad de vivir una experiencia inolvidable junto a tus amigas y otros fans.

“Memories” no es solo una proyección más; es un evento inmersivo donde podrás cantar, bailar y disfrutar de las canciones de Cha Eun-Woo como si estuvieras en un concierto en vivo. La atmósfera estará llena de energía y emoción, permitiéndote conectarte con el artista y otros fans en una experiencia compartida.

¿Quien es Cha Eun-Woo?

Cha Eun-Woo, cuyo nombre real es Lee Dong-min, nació el 30 de marzo de 1997 en Gunpo, Corea del Sur. Debutó como actor en 2014 con la película My Brilliant Life y como cantante en 2016 como miembro del grupo ASTRO. Su popularidad creció exponencialmente gracias a sus papeles en dramas como My ID is Gangnam Beauty.

En junio de 2024, Cha Eun-Woo ofreció dos conciertos en la Arena CDMX, donde más de 40,000 fans lo recibieron con entusiasmo. Durante el evento, el artista sorprendió al público con una interpretación de “La Bamba” y rindió homenaje a México ondeando una bandera y poniéndose un sombrero de charro. Estos gestos demostraron su aprecio por la cultura mexicana y fortalecieron el vínculo con sus seguidores en el país.

No pierdas la oportunidad de vivir “Memories” en cines. Mantente atenta a los anuncios oficiales para obtener más detalles sobre las fechas y la venta de boletos. ¡Prepara tus mejores outfits y acompáñanos en esta experiencia única!