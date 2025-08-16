Head Over Heels (Perdidamente Enamorada), el K-Drama que junta el romance y lo paranormal que ha cautivado al mundo

El K-Drama “Head Over Heels” (Perdidamente Enamorada) se ha vuelto uno de los favoritos de los fans de este género pero no por solo seguir la línea de lo romántico que tanto caracteriza a estas producciones, sino por apostar por los temas paranormales.

La serie de televisión surcoreana trata sobre la historia de Seong-A quien es interpretada por Cho Yi-hyun, una joven estudiante que a su vez también es una chamán… (Sí, con este dato vamos empezando fuerte).

¿De qué trata Head Over Heels?

Ella constantemente es vista mal por el resto de la gente porque debe lidiar con tener el don de ver espíritus, y aunque esto no sea tan común, nuestra protagonista se mantiene positiva y de buena actitud ante estos problemas pues ya está acostumbrada.

Por otro lado tenemos a Gyeon-U, interpretado por Choo Young-woo, un chico apuesto que va por la vida sin mayor cuidado, pasando “desgracia tras desgracia” debido a una maldición que ha comprometido su tiempo en la tierra, por lo que Seong-A promete protegerlo sin que él sepa.

Entre el sacrificio que conlleva ir contra el destino, el primer amor y un sin fin de problemas que pasan, esta historia pondrá a prueba tus sentidos.

¿Dónde puedo ver Perdidamente Enamorada?

Aunque su estreno fue en Corea el pasado 23 de junio, la serie de 12 episodios ya ha terminado, y con este final exclusivo, ahora está disponible para ver en la plataforma de streaming Prime Video.

¿Por qué este K-Drama ha gustado tanto?

Este drama ha logrado reinterpretar en la actualidad el chamanismo tradicional coreano, donde han abordado leyendas de aquella cultura y lo han combinado con una estética juvenil.

Los fans de este programa han destacado la combinación entre el romance, los eventos paranormales, el suspenso, la comedia y la cultura coreana; sumando una narrativa digerible y entretenida.

