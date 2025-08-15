México se ha convertido en el quinto país que más K-Pop escucha en todo el mundo y estas son las canciones más reproducidas

Hoy en día podemos decir que el K-Pop ha trascendido fronteras a nivel internacional, llegando a ser uno de los géneros de música más escuchados, pero ¿Sabías que México es uno de los países que más lo escucha?

El K-Pop está más que incrustado en el territorio nacional, tras años de que el Hallyu (Ola coreana en referencia al aumento de la popularidad de su cultura a nivel global), rompiera fronteras, México es hoy por hoy el quinto país que más K-Pop escucha.

¿Cuáles son las canciones de K-Pop más reproducidas en Spotify?

De acuerdo con la plataforma Spotify, las canciones más escuchadas de K-Pop son:



Dynamite - BTS

- BTS My Universe - BTS ft. Coldplay

- BTS ft. Coldplay Seven (feat. Latto) - Jungkook

- Jungkook Like Crazy - Jimin

- Jimin Butter - BTS

- BTS How You Like That - BLACKPINK

- BLACKPINK APT. - ROSÉ ft. Bruno Mars

- ROSÉ ft. Bruno Mars Who - Jimin

- Jimin Boy With Luv - BTS ft. Halsey

- BTS ft. Halsey MONEY - Lisa

BTS y BLACKPINK son dos de las agrupaciones con mayor presencia en México, pues aún cuando una de estas no se ha mantenido tan activa en los últimos años, se ha mantenido en lo más alto.

Según datos de Spotify, los 5 mil fans más intensos de K-Pop en esta plataforma escucha en promedio 655 minutos al día, lo que viene siendo casi 11 horas diarias de este género.

Ya sea por estas agrupaciones o el trabajo en solistas de algunos de sus integrantes, estos dos gigantes dominan las listas de popularidad, aunque poco a poco talentos como TWICE, TXT, Stray Kids, aespa o SEVENTEEN se han estado haciendo de un lugar.

¿Cuáles son los países que más K-Pop escuchan?