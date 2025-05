¡Woo Do Hwan viene a México!

Fans del trabajo, belleza y talento del actor surcoreano Woo Do Hwan, preparen sus ahorros, pues por primera vez el actor de k-dramas pisará tierras mexicanas para compartir junto a todas sus fans momentos increíbles!

Woo Do Hawn se prepara para reunirse por primera vez con sus fanáticos latinoamericanos, ya que comenzará una gira por Brasil, Chile y por supuesto México, con un fanmeeting que promete ser el medio preciso para que el actor pueda convivir de forma cercana y con dinámicas exclusivas con sus fans.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el fanmeeting de Woo Do Hawn?

Según Ninshi Entertainment la empresa que está organizando este increíble evento, recientemente en un comunicado anuncio que los boletos saldrán a la venta el próximo 24 de mayo a partir de las 11:00 am, si bien aún no tenemos confirmado los beneficios del pase vip, costos o el mapa del lugar la misma empresa confirmo que muy pronto saldrá toda la información a la luz por l que es importante mantenerse al pendiente de las redes sociales.

¿Dónde será el fanmeeting de Woo Do Hawn?

Sin duda al ser el primer evento donde Woo Do Hawn pisa tierras mexicanas se seleccionó como punto clave Monterrey específicamente el Showcenter Complex el cual tiene capacidad para 500 personas, el evento se llevara a cabo el próximo 16 de agosto a las 20:00 horas, donde los fans podrán vivir una noche inolvidable junto a su actor favorito, el cual promete brindar un momento lleno de risas, y muchas dinámicas que le permitan conectar con el público mexicano.

¿Quién es Woo Do Hawn?

Woo Do Hwan es un actor coreano de 32 años de edad, el cual nació el 12 de julio de 1992 y es originario de Anyang, Gyeonggido en Corea del Sur. Según su fecha de nacimiento, su signo del zodiaco es Cáncer y actualmente él es representado por la empresa H& Entertainment.

El primer k-drama en el que actuó fue You’re Here, You’re Here, You’re Really Here en el año 2011, pero su talento al interpretar personajes le permitió seguir construyendo su carrera con producciones sumamente exitosas como Mad Dog, The King: Eternal Monarch y más recientemente en Sr Plancton.