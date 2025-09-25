Mi Amor de Otra Galaxia | Es lo más egoísta que puedo hacer por ti
Song Yi ya imagina una vida junto a Min Joon, pero este tiene algo importante qué decirle...
Crédito: MBC
Las cosas entre Min Joon y Song Yi cada vez van mejor después de que este hiciera de todo por estar junto a ella, incluso la acompaña a sus días de grabación.
Song Yi se siente más feliz que nunca e incuso comienza a hacer planes con Min Joon, pero él le ha confesado que debe de regresar a su planeta, ¿Es el fin de esta historia de amor?
