Top 4 K-dramas más vistos en Viki, perfectos para maratonear durante septiembre y octubre del 2026

Los K- dramas son series coreanas que si bien significan dramas coreanos pues abarcan diversos temas. Así es que nos podemos encontrar con historias de amor, misterio, fantasía, comedia, entre otros.

¿Hace daño tener relaciones sexuales durante el periodo?

En la plataforma Viki puedes encontrar una gran cantidad de K-dramas, pero te vamos a realizar una serie de recomendaciones para que puedas maratonear en septiembre y octubre.

¿Cuáles son los mejores K-dramas de Viki?

Los cuatro K-dramas más populares de la plataforma Viki para maratonear son los siguientes:

Hometown Cha-Cha-Cha

Este es un K-drama de romance y comedia que se desarrolla en un pueblito costero muy lindo. La trama nos llevar a seguir a Yoon Hye-Jin un dentista de Seúl que se va a vivir a Gongjin donde conoce a Hong Du-sik, un hombre querido por todos en el pueblo que sabe hacer prácticamente de todo.

Business Proposal

Esta es una gran recomendación para hacer una maratón sin pausas. Esta media romántica nos presenta a Shin Ha-ri quien acepta ir a una cita a ciegas en lugar de su amiga para poder espantar al pretendiente. Sin embargo, descubre que ese hombre es el director ejecutivo de la empresa donde trabaja.

Vincenzo

Aquí tenemos una trama que nos presenta mafia, venganza, acción y comedia negra. La historia nos presenta a Vicenzo Cassano un abogado de origen coreano que en su niñez fue adoptado por una familia italiana y termina siendo parte de la mafia. Cuando regresa a Corea del Sur queda involucrado en una lucha poderosa.

Twenty-Five Twenty-One

Por último, tenemos este K-drama que trata de romance juvenil, amistad y sueños. En esta historia nos encontramos con Na Hee-do, quien es una joven amante del esgrima que sueña con poder ser una atleta increíble. Mientras atraviesa dificultades económicas conoce a Baek Yi-jin, un chico cuya familia ha perdido su riqueza.