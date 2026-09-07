4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a cuidar su cuerpo

Aprender a cuidar el cuerpo puede ser mucho más sencillo cuando los niños encuentran ejemplos en sus personajes favoritos. Bluey y Masha y el Oso tienen episodios que, a través del juego y situaciones cotidianas, permiten hablar sobre higiene, alimentación, actividad física y salud.

Estos episodios de Bluey y Masha y el Oso son los ideales para que los niños aprendan a cuidar su cuerpo

Desde aprender por qué es importante bañarse hasta reconocer cuándo una actividad física resulta incómoda, estos capítulos de Bluey y Masha y el Oso presentan hábitos y situaciones relacionadas con el bienestar de una manera que los niños pueden comprender y relacionar con su vida cotidiana.

