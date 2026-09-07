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4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a cuidar su cuerpo

¿Cómo enseñarles a los niños a cuidar su cuerpo sin que parezca una lección? Tus hijos pueden aprender hábitos saludables mientras ven sus caricaturas favoritas

4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a cuidar su cuerpo
Capítulos de Bluey y Masha y el Oso que ayudan a los niños a cuidar su cuerpo|Pinterest

Escrito por: Melannie Alba | DR

Aprender a cuidar el cuerpo puede ser mucho más sencillo cuando los niños encuentran ejemplos en sus personajes favoritos. Bluey y Masha y el Oso tienen episodios que, a través del juego y situaciones cotidianas, permiten hablar sobre higiene, alimentación, actividad física y salud.

Estos episodios de Bluey y Masha y el Oso son los ideales para que los niños aprendan a cuidar su cuerpo

Desde aprender por qué es importante bañarse hasta reconocer cuándo una actividad física resulta incómoda, estos capítulos de Bluey y Masha y el Oso presentan hábitos y situaciones relacionadas con el bienestar de una manera que los niños pueden comprender y relacionar con su vida cotidiana.

  1. Masha y el Oso – ¿Por qué nosotros debemos lavar? (El poder del baño). Este episodio aborda la importancia de mantener una buena higiene personal. Masha descubre por qué es necesario bañarse y limpiar el cuerpo, una oportunidad para explicarles a los niños que los hábitos de limpieza forman parte del cuidado diario y ayudan a mantenernos saludables.
  2. Masha y el Oso – Cuida tu salud (¡A comer sano y cuidar los dientes!). La alimentación también forma parte del cuidado del cuerpo. En este episodio se muestran las consecuencias de consumir demasiados dulces y se destaca la importancia de cepillarse los dientes y elegir alimentos nutritivos. Es una forma sencilla de conversar con los pequeños sobre cómo lo que comen puede influir en su salud.
  3. Bluey – La pelota de yoga. En este capítulo de la primera temporada, Bluey y Bingo juegan con Bandit utilizando una pelota de yoga. La diversión se vuelve demasiado intensa y Bingo aprende a expresar cuando algo le resulta incómodo o demasiado brusco. El episodio puede servir para hablar sobre escuchar al cuerpo, reconocer los propios límites y pedir que una actividad se detenga cuando algo duele. 
  4. Bluey – El doctor. Este episodio también puede ayudar a los niños a familiarizarse con el cuidado de la salud y las visitas al médico. Bingo juega a ser doctora y atiende a sus pacientes mientras Honey intenta ser atendida, lo que permite presentar las consultas médicas desde una perspectiva de juego y quitarles parte del temor que pueden generar. 
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