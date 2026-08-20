4 episodios de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ que enseñan a los niños a no burlarse de sus amigos
Los buenos modales también se les pueden inculcar a los pequeños a través de métodos entretenidos, como los episodios de sus series infantiles favoritas.
Cuando los niños están aprendiendo a relacionarse con su entorno, es muy importante que sepan distinguir que los juegos siempre deben ser divertidos para todos los involucrados y que hay cosas que no van porque podrían lastimar a los demás. Por ejemplo, que las burlas y los comentarios hirientes no tienen que hacerse a nadie, mucho menos a sus amigos y seres queridos, una de las lecciones que series como Masha y el Oso o Plim Plim trabajan en varios de sus episodios.
¿Cómo evitar que los niños hagan burlas sobre los demás? 4 episodios de Masha y el Oso y Plim Plim que todos deberían ver
"Máscaras divertidas". En este capítulo de Plim Plim, los niños están preparando máscaras para jugar un rato y Nesho quiere imponer una idea de cómo tienen que decorarlas, lo que inevitablemente termina en molestias porque hay quienes se sienten ignorados. Así que luego se dan cuenta de que lo mejor es dedicarse a pasársela bien, lo que enseña a los menores que son fanáticos de esta tierna serie, a no tratar de cambiar la opinión de nadie ni poner en juicio sus gustos, pues lo primordial es cuidar de la amistad.
- "El reino de la amistad". La historia narra una ocasión en la que Hoggie pretendía quedarse con todo el protagonismo durante un juego medieval y no le importa dejar a Nesho fuera. Este es uno de los episodios de Plim Plim que enseña a los niños a no burlarse y además tiene otros aprendizajes, porque reitera la importancia de no excluir a los demás ni hacerles comentarios que puedan herirlos.
"Self-Made Hero". En una de las veces que la pequeña Masha se pone creativa, decide que quiere ser una heroína y se dispone a crear su propio disfraz. Lo que no se esperaba, es que los animales se reirían de su apariencia y ella se siente mal, en especial porque su única intención era ayudar. Por lo que es un gran ejemplo para mostrarle a los pequeños el impacto que pueden tener los comentarios hirientes sobre otras personas.
- "Cuida tus modales". Las peleas de Masha con Panda casi siempre traen una lección, como en el capítulo "Cuida tus modales", donde se encuentran en el cumpleaños de Oso y casi terminan discutiendo, hasta que la niña tranquilizarse y no cae en provocaciones. De este modo, los niños pueden darse cuenta de cómo reaccionar si alguien se burla de ellos o los molesta, pues simplemente lo ignora y evita caer en las mismas acciones que desataron todo el problema.