4 episodios de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ que enseñan a los niños a no burlarse de sus amigos

Cuando los niños están aprendiendo a relacionarse con su entorno, es muy importante que sepan distinguir que los juegos siempre deben ser divertidos para todos los involucrados y que hay cosas que no van porque podrían lastimar a los demás. Por ejemplo, que las burlas y los comentarios hirientes no tienen que hacerse a nadie, mucho menos a sus amigos y seres queridos, una de las lecciones que series como Masha y el Oso o Plim Plim trabajan en varios de sus episodios.

¿Cómo evitar que los niños hagan burlas sobre los demás? 4 episodios de Masha y el Oso y Plim Plim que todos deberían ver