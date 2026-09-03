5 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños sobre ser seguros de sí mismos

Hacer que los niños sientan confianza en sí mismos es fundamental para que desarrollen una buena autoestima. Y si bien este es un proceso que requiere de acompañamiento y paciencia, no significa que sea imposible y en realidad se puede complementar con capítulos de series como Plim Plim y Bluey, que tienen historias con lecciones que son fáciles de entender y que pueden hacer toda esta labor mucho más sencilla.

¿Cómo mejorar la seguridad de los niños? 5 capítulos de Bluey y Plim Plim que son buenos para la autoestima