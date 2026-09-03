5 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños sobre ser seguros de sí mismos
Nunca es demasiado temprano para trabajar la autoestima de los pequeños y se puede empezar con los capítulos de caricaturas que les enseñan a tener confianza.
Hacer que los niños sientan confianza en sí mismos es fundamental para que desarrollen una buena autoestima. Y si bien este es un proceso que requiere de acompañamiento y paciencia, no significa que sea imposible y en realidad se puede complementar con capítulos de series como Plim Plim y Bluey, que tienen historias con lecciones que son fáciles de entender y que pueden hacer toda esta labor mucho más sencilla.
¿Cómo mejorar la seguridad de los niños? 5 capítulos de Bluey y Plim Plim que son buenos para la autoestima
- "Hula Hula", para que confíen en sus habilidades. En este episodio, los personajes se enfrentan a una actividad nueva que requiere de combinar coordinación con práctica, lo que hace que se den cuenta de que nadie empieza siendo experto y que la clave está en confiar que son capaces de lograrlo. Con esta historia, Bluey y sus simpáticos amigos pueden acompañar a los pequeños mientras van descubriendo que equivocarse es parte fundamental de aprender cualquier cosa y que eso no significa que sen "malos".
"El arroyo", para que se atrevan a conocer cosas nuevas. Reforzar la confianza en los niños también es muy importante para que no se sientan temerosos ante lo desconocido y que estén dispuestos a vivir nuevas experiencias, sin que eso signifique ponerse en riesgo. Y "El arroyo", es uno de los capítulos de Bluey donde explora cosas nuevas y se aventura a soltar sus temores al darse cuenta de que es muy valiente.
- "Carrera de bebés", para que no se comparen con nadie. Es común que cuando los pequeñitos conviven con otras personas, terminen comparándose al ver las cualidades que los demás tienen. Incluso, hay veces que los padres terminan cayendo en estas prácticas sin pensar en cuánto podrían afectarlos a largo plazo, como cuando Chilli, la mamá de Bluey, recuerda una clase para bebés en la que quería medir si su hija tenía las mismas cualidades que el resto, pero luego entiende que eso no está bien y se enfoca en apoyarla, justo como vemos en otros capítulos.
"Estoy feliz", para que reconozcan las cosas positivas. Que los niños aprendan a reconocer sus emociones también es parte del trabajo que se necesita hacer para que tengan más confianza en sí mismos. Y para que este camino sea divertido, el episodio de "Estoy feliz" con Plim Plim es muy bueno para que se les quite la pena de decir cómo se sienten, sin que se sientan intimidados por los demás ni callarse por pena.
- "Yo sé cómo hacerlo", para que no duden de sus capacidades. Cuando un niño se da cuenta de que puede resolver algo por sí mismo, así sea una tarea pequeña, su confianza se va fortaleciendo y estarán más dispuestos a explorar su autonomía. Y uno de los capítulos de Bluey o Plim Plim que no fallan para mejorar la autoestima, es "Yo sé cómo hacerlo", que incentiva a las infancias a que no duden en decir cuando ya se sienten capaces de hacer algo y que intenten resolver por sí mismos, incluso si en el fondo todavía tienen un poco de temor.