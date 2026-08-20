5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ que enseñan a los niños a expresar su enojo sin gritar ni pegar

Cuando los niños apenas están creciendo y aprendiendo a lidiar con todas sus emociones, no siempre les es tan sencillo encontrarse con sensaciones que no saben bien cómo manejar. La buena noticia es que enseñarles a regularse sin caer en los berrinches excesivos es bastante sencillo, en especial si se apuestan por métodos entretenidos para ellos, como los capítulos de sus series preferidas, tipo Masha y el Oso o Plim Plim.

¿Cómo evitar que los niños peguen cuando se enojan? Los mejores 5 capítulos de Masha y el Oso o Plim Plim