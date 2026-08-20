5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ que enseñan a los niños a expresar su enojo sin gritar ni pegar
Aunque las rabietas son normales en el aprendizaje, se puede mostrar a los niños que no es la única solución y las caricaturas son buenas aliadas en la misión.
Cuando los niños apenas están creciendo y aprendiendo a lidiar con todas sus emociones, no siempre les es tan sencillo encontrarse con sensaciones que no saben bien cómo manejar. La buena noticia es que enseñarles a regularse sin caer en los berrinches excesivos es bastante sencillo, en especial si se apuestan por métodos entretenidos para ellos, como los capítulos de sus series preferidas, tipo Masha y el Oso o Plim Plim.
¿Cómo evitar que los niños peguen cuando se enojan? Los mejores 5 capítulos de Masha y el Oso o Plim Plim
- "La receta perfecta". En muchas ocasiones, los niños terminan enojándose porque las cosas no les salen como lo esperaban, justo lo que pasa en "La receta perfecta", cuando la protagonista quiere cocinar pero se desespera conforme se da cuenta de que no es tan fácil como lo imaginaba. Al final, en lugar de pegar, gritar o "desquitarse" con Oso, Masha se calma, como un recordatorio de que todo tiene solución.
"Antes de reaccionar". Entre las melodías más pegajosas de Plim Plim, hay una que se enfoca especialmente en enseñarle a los pequeños a respirar y tranquilizarse antes de reaccionar. Por lo que con un ritmo pegajoso y muy entretenido, esta caricatura refuerza la idea de que los berrinches nunca son la solución.
- "La hora del piano". La paciencia no es precisamente una de las mejores cualidades de Masha, y para muestra, la vez que pretende aprender a tocar el piano y se empieza a frustrar por la complejidad. Aun así, no desiste y no permite que este sentimiento de hartazgo la detenga, por lo que es uno de los capítulos de Masha y el Oso que enseñan a los niños a seguir intentando antes de reaccionar con gritos o golpetazos.
"¿Qué sientes hoy?". Otra de las canciones de Plim Plim que son de mucha ayuda para el aprendizaje de los niños, es la de "¿Qué sientes hoy?", que facilita el proceso de identificar emociones y ponerles nombre antes de tener reacciones negativas, como los gritos o pegarle al aire.
- "Día de lavado". Por su insistencia de estar siempre cerca de Oso, Masha lo interrumpe cuando él trata de hacer las tareas de la casa y empiezan a tener problemas. Este es uno de los capítulos de Masha y el Oso que le muestra a los pequeños que lo mejor es calmarse antes de levantar la voz o dar golpes al aire.