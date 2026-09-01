6 juguetes de Bluey y Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades creativas con ambas manos

Tener rutinas de juego es muy importante para estimular la creatividad de los niños y también ayuda a fortalecer otras habilidades, como la coordinación en las manos. Y además de los ejercicios físicos, se puede recurrir a métodos divertidos para lograr grandes resultados, como los juguetes de caricaturas tipo Plim Plim y Bluey que requieren de utilizar ambos brazos al mismo tiempo.

¿Cómo mejorar la coordinación de los niños? 6 juguetes de Bluey y Plim Plim para que coordinen bien las dos manos