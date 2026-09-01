6 juguetes de Bluey y Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades creativas con ambas manos
Ejercitar la coordinación de las manos en los niños ayuda a mejorar sus habilidades motoras y los juguetes de sus caricaturas preferidas son gran complemento.
Tener rutinas de juego es muy importante para estimular la creatividad de los niños y también ayuda a fortalecer otras habilidades, como la coordinación en las manos. Y además de los ejercicios físicos, se puede recurrir a métodos divertidos para lograr grandes resultados, como los juguetes de caricaturas tipo Plim Plim y Bluey que requieren de utilizar ambos brazos al mismo tiempo.
¿Cómo mejorar la coordinación de los niños? 6 juguetes de Bluey y Plim Plim para que coordinen bien las dos manos
- Playset con los personajes más tiernos de Plim Plim. Los kits de juego que traen varias de las figuras de Plim Plim son una gran alternativa para que los niños se diviertan y usen ambas manos para manipularlas. Lo ideal es que los muñecos sean medianos, de modo que no les queden muy estorbosos en las manos y los movimientos se vuelvan lentos.
Carritos de juguetes de Plim Plim. Para los niños que empiezan a interesarse en la velocidad, los carritos con la temática de Plim Plim son perfectos para que pasen horas de pura diversión. Y además de entretenerse, tendrán que ocupar las dos manos para manipular los vehículos y los caminos al mismo tiempo, lo que poco a poco irá mejorando su destreza.
- Jenga con la temática de Plim Plim. Si estás en búsqueda de juguetes para pasar ratos divertidos en familia y que de forma simultánea ayuden a mejorar la coordinación en las manos de los niños, están las torres de colores inspirados en Plim Plim. Este es un juego de mesa que requiere concentración para elegir los movimientos más atinados y mucha agilidad en los brazos y dedos para que se vayan cambiando las piezas de lugar.
Casa de Bluey. Si tus hijos ya se saben de memoria los capítulos más emblemáticos de Bluey, entonces también conocen a la perfección la casa de la familia Heeler y les encantará jugar con una réplica realista. En este caso, hay sets de juego que recrean esta locación e impulsan a los pequeños a que mejoren el movimiento de las manos para que al armar cada espacio todo quede bien y cuando empiecen a jugar, tendrán que hacerlo con cuidado para no tirar nada.
- LEGO de Bluey. Los bloques estilo LEGO son excelentes aliados para fortalecer el desarrollo de los niños y perfecciona la coordinación motora de los menores, según explica un artículo de Childrens Choice. Para que esta actividad se vuelva mucho más divertida, están los modelos que se inspiran en Bluey y sus divertidos personajes.
Cabaña de playa de Bluey. Este es uno de los juguetes de Plim Plim y Bluey que son perfectos para fortalecer diferentes habilidades en los niños, poniendo especial atención en la capacidad de coordinar ambas manos para movimientos precisos. Todo gracias a que se trata de un modelo armable que viene con personajes, piezas y accesorios que pueden instalarse en diferentes posiciones y requieren de esmero para que quede bien puesto.