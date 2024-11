Bluey | Biblioteca

Muffin cree que es la niña más especial de todo el mundo después de hablar con su padre. Cuando Muffin llega a la casa de sus primas, Bluey y Bingo, ella decide hacer lo que le dé la gana, pues, es especial. Bluey y Bingo no están muy de acuerdo y no saben cómo hacerle ver que no es la más especial.

