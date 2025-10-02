Bluey | Paquete Plano

Mamá y Papá están ocupados armando un nuevo banco para el jardín. Bluey y Bingo juegan con su imaginación y con las cosas que no utilizan sus papás. Bluey y Bingo se convierten en peces, ranas, lagartijas y hasta dinosaurios mientras, mamá y papá se frustran con el banco. Mamá y Papá se inspiran en el juego de Bluey y su hermana para terminar de construir el nuevo banco sin pelear.