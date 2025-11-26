Bluey | El arroyo

Bluey, Bingo y Mackenzie están aburridas de los juegos del parque y quieren algo nuevo y divertido, por lo que piden ayuda a Bandit. Después de un rato, logran convencer a Bandit para que las lleve a un lugar especial: el c. En el camino, Mackenzie y Bingo se divierten, pero Bluey tiene miedo y le asusta la naturaleza. Por suerte, cuenta con el apoyo y la motivación de su familia y su amiga Mackenzie.