Bluey | Taxi

Bluey es taxista y recoge a Bandit, quien necesita ir rápidamente al aeropuerto, pero Bingo, una mujer rica, se interpone en el camino y se vuelve un desastre.

Actualizado el 25 noviembre 2025 10:53hrs
Bluey es una taxista muy ocupada, y a su auto se sube Bandit, un pasajero que tiene mucha prisa por llegar al aeropuerto, ya que se le hizo muy tarde, pero Bluey tiene otra pasajera a quien recoger: Bingo, una mujer con mucho dinero que quiere llevar a su hija a Divertilandia, así que el taxi se tiene que desviar hasta ese lugar, pero Bandit está muy enojado y, cuando por fin llegan al destino de Bingo, el coche no quiere encender, algo que retrasa aún más al molesto pasajero.

Caricaturas para niños
