Bluey | La Bicicleta

Bluey está en el parque jugando con la bicicleta, pero le cuesta mucho trabajo aprender a manejarla. Después de varios intentos, Bluey se desespera y no quiere intentarlo más. Papá le enseñará a Bluey que equivocarse es parte de crecer y que con cada intento estamos más cerca de lograr nuestros objetivos.

Caricaturas para niños
