Bluey | La Bicicleta
Bluey quiere aprender a andar en bicicleta, pero le cuesta mucho trabajo y siempre falla. Papá le enseñará que con cada intentó estás más cerca de lograrlo.
Bluey está en el parque jugando con la bicicleta, pero le cuesta mucho trabajo aprender a manejarla. Después de varios intentos, Bluey se desespera y no quiere intentarlo más. Papá le enseñará a Bluey que equivocarse es parte de crecer y que con cada intento estamos más cerca de lograr nuestros objetivos.
Galerías y Notas Azteca 7