Bluey | Pelota de Yoga

¡Bluey y Bingo quieren jugar con su papá y la pelota de yoga! El problema es que Bingo está muy chiquita y le duele jugar brusco. ¿Qué hará la pequeña Bingo?

Actualizado el 19 noviembre 2025 13:00hrs
A Bluey y Bingo les gusta mucho jugar con su papá. A Bandit le gusta jugar brusco con sus hijas y a veces olvida que Bingo es muy pequeña todavía. Bingo no sabe cómo decirle a su papá que a veces le duele jugar tan brusco, pero que eso no significa que no quiera jugar. ¿Qué hará la pequeña Bingo?

Caricaturas para niños
