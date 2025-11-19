Bluey | Pelota de Yoga

A Bluey y Bingo les gusta mucho jugar con su papá. A Bandit le gusta jugar brusco con sus hijas y a veces olvida que Bingo es muy pequeña todavía. Bingo no sabe cómo decirle a su papá que a veces le duele jugar tan brusco, pero que eso no significa que no quiera jugar. ¿Qué hará la pequeña Bingo?