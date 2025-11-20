inklusion logo Sitio accesible
Bluey | La máquina

Bluey y Bingo quieren sacar algunos premios de la máquina que está en el restaurante. Las hermanas Heeler descubren que no es tan fácil ganar y llegan decepcionadas a casa. Bandit prepara un divertido juego para sus hijas para que aprendan una lección; sin embargo, él será el que está a punto de aprender una.

