Bluey | La máquina
Bluey y Bingo quieren jugar a la máquina para sacar algunos premios, pero descubren que no es fácil. Papá se convertirá en una máquina para darles otra oportunidad.
Bluey y Bingo quieren sacar algunos premios de la máquina que está en el restaurante. Las hermanas Heeler descubren que no es tan fácil ganar y llegan decepcionadas a casa. Bandit prepara un divertido juego para sus hijas para que aprendan una lección; sin embargo, él será el que está a punto de aprender una.
