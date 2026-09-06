6 capítulos de Bluey y Paw Patrol que enseñan a los niños a vencer sus miedos y son buenísimos para maratonear

Tanto de pequeños como de adultos, nos toca atrevernos a probar cosas nuevas cada cierto tiempo. Pero, a temprana edad, nuestros personajes favoritos pueden ser una gran inspiración para lograrlo. A continuación enlistamos algunos capítulos de Bluey y Paw Patrol que son perfectos ejemplos para los niños cuando necesitan vencer sus miedos.

6 capítulos de Bluey y Paw Patrol para vencer los miedos

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1. Bluey - "Piratas"

Comenzamos con un adorable capítulo de Bluey, donde las hermanas protagonistas animan a su amiguita Missy a enfrentar los "peligros del mar" en su juego de piratas (que más bien es Bandit meciendo una hamaca para hacerlas saltar). Al mismo tiempo, al padre de Bluey y Bingo le toca superar otro miedo: hacer sonidos chistosos y jugar en presencia de otro padre de familia, sin pena.

2. Paw Patrol - "Es hora de ir al dentista"

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Aquí, uno de mejores capítulos de Paw Patrol para vencer los miedos, Chase se enfrenta a una situación con la que muchos niños (y también adultos) se pueden identificar: se siente aterrado de ir al dentista. El cachorrito pastor alemán hace todo lo que puede para evitar la visita, pero eventualmente logra sobreponerse y acudir a una cita que solo tiene como objetivo cuidar su salud. Para ayudarlo, sus amigos le cuentan cuáles son sus miedos.

3. Bluey - "El arroyo"

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En este episodio, le toca a Bluey vencer el miedo a divertirse en la naturaleza: le toca enfrentarse a pendientes inclinadas, piedras resbalosas y animalitos que no encuentra en su casa. Todo esto, cuando Bandit tiene la idea de explorar un arroyo cercano al parque, donde él mismo jugaba cuando era cachorro. Como contraparte de nuestra protagonista está Mackenzie, su amiga que parece no temerle a nada.

4. Paw Patrol - "Valiente: Una historia de Tracker"

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No es como tal un capítulo normal de la Patrulla de Cachorros, sino un especial y película que fue lanzada para televisión. Se trata sobre Tracker, un perrito chihuahua que forma parte del equipo y debe vencer su miedo a la oscuridad para hacer frente a una villana que pone en peligro la vida de los animales nocturnos que habitan la selva.

5. Bluey - "Hora de dormir"

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Entre la gran cantidad de capítulos de Bluey buenísimos, es favorito de muchos fans. Trata sobre Bingo venciendo el miedo a pasar una noche sola y despertar en su propia cama, "como una niña grande". Esto lo logra mediante una aventura espacial en sus sueños con su fiel amigo Floppy, y con ayuda de su familia (a quienes les toca pasar una noche bastante caótica).

6. Paw Patrol - "Los cachorros salvan a un fantasma"

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¿Quién no le tuvo miedo a los fantasmas alguna vez? Nuestro querido Rubble no es la excepción, pues resulta ser el cachorro que se siente más asustado ante la posibilidad de un espíritu acechándolos. Eventualmente debe vencer sus miedos, para descubrir junto a sus amigos que el "fantasma" en realidad era Marshall sonámbulo.