4 capítulos de Bluey y Plim Plim que enseñan a los niños la importancia del reciclaje

A veces las series animadas o los personajes favoritos de los niños son capaces de aterrizar conceptos que no suenan tan amigables en principio o que no quedan del todo claros. Por ejemplo, existen capítulos de Bluey y Plim Plim que explican bien la importancia del reciclaje en nuestras vidas. Estos programas no solo son divertidos y adorables, sino también pueden resultar didácticos.

4 capítulos de Bluey y Plim Plim sobre reciclaje

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1. Bluey - "Noche de basureros"

Este capítulo de Bluey ejemplifica perfectamente sobre la acción de separar los desperdicios para contribuir al reciclaje. Lo muestra como una rutina inamovible con la cual toda la familia se involucra, que no se puede postergar y que incluso representa una oportunidad para que Bandit, Chilli, Bluey y Bingo convivan y platiquen sobre su día.

2. Plim Plim - "Qué lindo es nuestro hogar"

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En este episodio, Plim Plim lleva a sus amigos al Parque de Reciclado para aprender a reutilizar materiales. Al principio Bam muestra un poco de resistencia porque "no quiere jugar con basura" y no entiende exactamente cuál es el propósito, pero eventualmente encuentra el valor de darle nueva vida a ciertos objetos y que también puede ser divertido.

3. Bluey - "El vertedero"

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Aquí, Bluey y Bingo acompañan a Bandit al basurero local y, de manera accidental, a nuestra protagonista de color azul le toca aprender cómo funciona el reciclaje y por qué es tan valioso llevarlo a cabo. Bluey descubre que las cosas que alguna vez le sirvieron a ella pueden tener un nuevo uso en el futuro; específicamente, lo aprende con sus dibujos viejitos.

4. Plim Plim - "Una aventura bajo el mar"

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Es un capítulo que trata sobre el tratamiento de los residuos y su consecuencia directa en el medio ambiente. Todo comienza porque algunos de los amigos de Plim Plim, como Bam y Hoggie, no tienen claro qué se debe hacer con la basura y cuáles son las acciones incorrectas; el payasito interviene y los lleva a una aventura para limpiar el fondo del mar.