5 juguetes de ‘Bluey’ para que tus hijos mejoren su dibujo de forma divertida y sencilla

'Bluey' además de ser un a serie infantil muy reconocida por los niños, cuenta con diversos juguetes disponibles, donde puedes seguir aprendiendo mientras te diviertes al mismo tiempo.

Si quieres que tus hijos mejoren su dibujo de forma sencilla y divertida, te detallaremos 5 opciones con los que van a aprender los niños de tu casa. Aprovecha todas las opciones.

5 ideas de juguetes de Bluey para mejorar el dibujo de tus hijos

En la actualidad podemos encontrar con diversos juguetes de Bluey, donde cada uno de ellos tienen objetivos claros para cada pequeño. Si lo que quieres es que tus niños mejoren su dibujo, entonces considera los siguientes juguetes:

Maleta de colores

Puedes encontrar todo tipo de maletas de colores con temática Bluey, contando con diversos materiales de arte, desde plumones, acuarelas, crayones y lápices de colores. Con su aspecto vas a fomentar el dibujo en tus hijos.

Paquetes para colorear

Puedes encontrar algunos paquetes donde contara con varias opciones para colorear, algunos cuentan con hojas don dibujos, algunos colores de madera y stickers, una gran alternativa para que tus niños entiendan a ya no salirse del marguen de los dibujos, mejorando su pulso.

Dibujos para unir con puntos

Otra gran alternativa para mejorar el trazo de tus hijos, es dándoles dibujos de puros puntos, los cuales vas a unir con líneas hasta formar la silueta del tierno personaje, y ya al final procedemos a rellenar su cuerpo con color. Van a mejorar su presión al momento de pintar y dibujar.

Libros de actividades

Otra gran alternativa que puedes hacer es adquirir algunos de los libros de actividades y de coloreo, ya que muchos de ellos cuentan con dinámicas de hacer varias líneas, de esta manera logramos que se trabaje con los trazos constantemente, situaciones que permite que mejoren su dibujo.

Pintura mágica que no ensucia

En ciertas tiendas podemos encontrar juguetes completos de pintura, pero tienen la gran ventaja de contar con pintura mágica, alternativa con la que no vas a tener que lidiar con manchas o con pintura que caiga en los muebles.