5 juguetes de Super Mario Bros para niños de 3 a 5 años, que ayudan a socializar y hacer amigos

Los juegos pueden ser una herramienta para que los pequeños desarrollen nuevas habilidades con ayuda de su familia, desde edad temprana. A continuación te mostramos algunos juguetes de Super Mario Bros para niños de 3 a 5 años, que fomentan el diálogo, la creatividad y el trabajo en equipo para socializar con mayor facilidad.

Los siguientes productos puedes encontrarlos actualmente para comprar en México, ya sea en línea, en jugueterías, tiendas de autoservicio o departamentales.

5 juguetes de Super Mario Bros para niños de 3 a 5 años, que ayudan a socializar

|Crédito: Nintendo / eKids

1. Walkie Talkies de Super Mario Bros

Este es el tipo de juguete que perfectamente invita a comunicarse mejor con quienes nos rodean. Es un set de walkie talkies decorados con los rostros de Mario y Luigi, sin estética y de rango extendido; se calcula que en condiciones ideales alcance a escucharse a poco más de 200 metros. Funcionan con pilas.

2. Colección Little People de Mario Bros

|Crédito: Nintendo / Mattel

Las figuras de colección son un tipo de juguete que fomenta la creación de historias mediante el uso de la imaginación y recrear historias en equipo. Este set de Little People consta de 6 figuras emblemáticas: Mario, Luigi, Peach, Bowser, Toad y Yoshi. Por su color y tamaño, es uno de los mejores juguetes de Super Mario Bros para niños de 3 a 5 años.

3. Set de construcción de Yoshi y Mario

|Crédito: Nintendo / Lego

Para los niños pequeños también ya existen sets de construcción que favorecen el juego colaborativo y la motricidad fina. Este set de la Casa de Mario con Yoshi se compone de 147 piezas y, una vez completo, se presta para crear muchísimas aventuras. El set de Lego estará disponible en enero de 2027.

4. Juego estilo hockey de mesa

|Crédito: Nintendo / Epoch Games

Para disfrutar este juego de mesa, forzosamente necesitas al menos otro jugador; por eso se presta para hacer amigos, pues también se puede usar por equipos. Es como un hockey de mesa con "caparazones" como los que encuentras en la franquicia de Super Mario Bros. Se puede acomodar en diferentes superficies, desde una mesa hasta una alfombra.

5. Vehículo pull speed, entre los mejores juguetes de Super Mario Bros para niños de 3 a 5 años

|Crédito: Nintendo / Carrera

Nunca pasarán de moda los clásicos juegos de carreras con vehículos de juguete, y aquí tenemos un ejemplo tematizado de Mario Bros. Para hacer avanzar una de estas figuras, se tiene que jalar el cochecito hacia atrás y luego soltarlo.