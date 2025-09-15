inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | Cuando los cactus florecen

Masha espera con ansias la primavera, la cual finalmente llega cuando las flores de los cactus florecen. No te pierdas esta increíble canción de Masha.

Actualizado el 15 septiembre 2025 12:23hrs
Hace mucho frío y Masha ya está esperando con ansias la primavera para poder disfrutar del sol y el calor. Sin embargo, todavía hay mucha nieve. De pronto, el cactus en su ventana florece y Masha finalmente celebra la llegada de la primavera. Es ahí cuando sale a buscar a su buen amigo Oso que se encuentra invernando.

Caricaturas para niños
