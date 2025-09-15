Masha y el Oso | Cuando los cactus florecen

Hace mucho frío y Masha ya está esperando con ansias la primavera para poder disfrutar del sol y el calor. Sin embargo, todavía hay mucha nieve. De pronto, el cactus en su ventana florece y Masha finalmente celebra la llegada de la primavera. Es ahí cuando sale a buscar a su buen amigo Oso que se encuentra invernando.