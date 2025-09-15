Masha y el Oso | Cuando los cactus florecen
Masha espera con ansias la primavera, la cual finalmente llega cuando las flores de los cactus florecen. No te pierdas esta increíble canción de Masha.
Hace mucho frío y Masha ya está esperando con ansias la primavera para poder disfrutar del sol y el calor. Sin embargo, todavía hay mucha nieve. De pronto, el cactus en su ventana florece y Masha finalmente celebra la llegada de la primavera. Es ahí cuando sale a buscar a su buen amigo Oso que se encuentra invernando.
