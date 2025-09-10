inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | Fin del juego

Masha y Conejo están jugando con su nueva consola de videojuegos, pero cuando llegan con Oso, inevitablemente se convertirá en un jugador compulsivo.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Masha y Conejo están jugando con su última novedad: una consola portátil de videojuegos. Cuando Conejo gana muchas partidas y no le quiere regresar el juego a Masha, ambos salen corriendo hasta la casa de Oso en donde él y Osa están teniendo una romántica comida. A Oso le llama mucho la atención aquel aparato de tecnología y se lo quita a Masha y a Conejo para poder ver de qué se trata, pero es tanta su obsesión que se olvida de que ahí está Osa.

