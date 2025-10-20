inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | Encuéntrame si puedes

Masha quiere jugar a las escondidas, pero Oso tiene otros planes en mente, sin embargo, contradecir los deseos de Masha podría ser muy peligroso.

Actualizado el 20 octubre 2025 13:58hrs
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Oso está muy tranquilo en su casa, preparándose un té para poder sentarse en su sofá a resolver crucigramas de periódicos y descansar. Está pasando un día muy a gusto, con sus reglas y a sus tiempos. Sin embargo, de un momento a otro llega Masha. Él finge estar dormido para que no lo moleste, pero Masha quiere jugar a las escondidas y hace que Oso acepte a jugar también, pero él intenta hacer todo lo posible para poder seguir respondiendo sus crucigramas, pero a escondidas de Masha.

