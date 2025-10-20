Masha y el Oso | Encuéntrame si puedes
Masha quiere jugar a las escondidas, pero Oso tiene otros planes en mente, sin embargo, contradecir los deseos de Masha podría ser muy peligroso.
Oso está muy tranquilo en su casa, preparándose un té para poder sentarse en su sofá a resolver crucigramas de periódicos y descansar. Está pasando un día muy a gusto, con sus reglas y a sus tiempos. Sin embargo, de un momento a otro llega Masha. Él finge estar dormido para que no lo moleste, pero Masha quiere jugar a las escondidas y hace que Oso acepte a jugar también, pero él intenta hacer todo lo posible para poder seguir respondiendo sus crucigramas, pero a escondidas de Masha.
