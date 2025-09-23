Masha y el Oso | Alrededor del mundo en una hora

Oso ganó un viaje por todo el mundo en un enorme y elegante crucero. Oso se dispone a preparar su maleta cuando Masha y conejo entran a la casa jugando Hockey; sin darse cuenta, pierden el boleto de Oso. Oso está desesperado por encontrar su boleto y Masha ayudará a distraer a su amigo mientras conejo recupera el boleto.

