Masha y el Oso | ¡Qué juego tan maravilloso!
Masha quiere jugar Hockey, pero sus amigos no quieren jugar con ella. Masha decide utilizar la máquina del tiempo de Oso para encontrar nuevos amigos.
Masha es una experta jugando Hockey, pero para demostrarlo, Masha debe jugar con sus amigos. Desafortunadamente, ninguno de los amigos de Masha está dispuesto a jugar. Masha utiliza la máquina del tiempo de Oso para buscar nuevos amigos con quienes jugar un rato.
