Masha y el Oso | Bombera del día
Masha quiere ser una bombera de verdad, pero Oso no la deja porque es tan solo una niña. ¿Podrá Masha demostrarle a Oso que puede ser la bombera del día?
Masha descubrió que puede ser una gran bombera. Oso deja a Masha a jugar a los bomberos, pero le prohíbe acercarse al extintor. Masha, no piensa que ella sea una niña pequeña que no puede usar el extintor, así que hará todo lo posible para jugar con él. ¿Logrará demostrarle a Oso que es una gran bombera?
