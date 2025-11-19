inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Masha y el Oso | Bombera del día

Masha quiere ser una bombera de verdad, pero Oso no la deja porque es tan solo una niña. ¿Podrá Masha demostrarle a Oso que puede ser la bombera del día?

Actualizado el 19 noviembre 2025 12:48hrs
Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace

Masha descubrió que puede ser una gran bombera. Oso deja a Masha a jugar a los bomberos, pero le prohíbe acercarse al extintor. Masha, no piensa que ella sea una niña pequeña que no puede usar el extintor, así que hará todo lo posible para jugar con él. ¿Logrará demostrarle a Oso que es una gran bombera?

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
Galerías y Notas Azteca 7
×
×