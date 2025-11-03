Masha y El Oso | La dolce vita
Masha quiere comer unos deliciosos caramelos, pero primero debe convertir la cocina de Oso en una fábrica para prepararlos antes de disfrutar tan sabroso botín.
La mañana de Oso comenzó, así que cuando se prepara para ir a pescar, la pequeña Masha aparece para desayunar. Así que Oso no tiene otra opción y le prepara el desayuno, pero nada parece agradarle a la pequeña. Entonces Oso sale en busca de peces, pero es demasiado tarde, los peces se han ido. Mientras tanto, Masha organiza una fábrica de caramelos, paletas de todos los sabores y colores. Pero tantos caramelos le causan un terrible dolor de muelas a Masha, así que Oso la debe ayudar a sacarle ese diente que le causa tanto dolor.
Galerías y Notas Azteca 7