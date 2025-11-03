inklusion logo Sitio accesible
Masha y El Oso | La dolce vita

Masha quiere comer unos deliciosos caramelos, pero primero debe convertir la cocina de Oso en una fábrica para prepararlos antes de disfrutar tan sabroso botín.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
La mañana de Oso comenzó, así que cuando se prepara para ir a pescar, la pequeña Masha aparece para desayunar. Así que Oso no tiene otra opción y le prepara el desayuno, pero nada parece agradarle a la pequeña. Entonces Oso sale en busca de peces, pero es demasiado tarde, los peces se han ido. Mientras tanto, Masha organiza una fábrica de caramelos, paletas de todos los sabores y colores. Pero tantos caramelos le causan un terrible dolor de muelas a Masha, así que Oso la debe ayudar a sacarle ese diente que le causa tanto dolor.

Caricaturas para niños
