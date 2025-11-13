Masha y el Oso | Canción de cuna
Masha trata de dormir todo el invierno como lo hace su buen amigo, Oso, pero el contar ovejas no da resultado, así que una canción de cuna será la solución.
Ha llegado el momento de que Oso duerma hasta pasar el invierno y Masha quiere hacer lo mismo, pero al no poder dormir con el clásico conteo de ovejas, comienza a hacerle una noche muy complicada al buen Oso. Así que Masha inventó una canción de cuna llena de ritmo, convirtiéndola en una fiesta con mucho baile y canto.
Galerías y Notas Azteca 7