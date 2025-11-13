Masha y el Oso | Canción de cuna

Ha llegado el momento de que Oso duerma hasta pasar el invierno y Masha quiere hacer lo mismo, pero al no poder dormir con el clásico conteo de ovejas, comienza a hacerle una noche muy complicada al buen Oso. Así que Masha inventó una canción de cuna llena de ritmo, convirtiéndola en una fiesta con mucho baile y canto.