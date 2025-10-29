Masha y el Oso | Historias de miedo
Cerdito quiere conseguir una hoja de un árbol que cayó dentro de la casa de Masha, pero esa misión traerá muchos sustos a sus demás amigos animales.
Rosie necesita ayuda para adentrarse en la habitación de Masha mientras ella no está. Cuando por fin logra entrar al cuarto, escucha a Masha llegar alegremente mientras canta, pues su día de jugar se ha acabado. Rosie no se rinde, quiere conseguir lo que tanto estaba buscando, y cuando Masha entra a su habitación, no queda de otra más que esconderse dentro de la almohada de la cama de Masha.
