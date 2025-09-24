Masha y el Oso | La excursión

Oso le enseñó a Masha las fotos que tiene de cuando hizo una excursión con su padre a los volcanes. A Masha le encanta la idea y le pide a su mejor amigo que la lleve a conocer los volcanes. Después de pensarlo un rato, Oso se convence y preparan todo para salir juntos. El camino es largo ¿Masha y el Oso estarán listos para la aventura?