Masha y el Oso | La excursión

Masha y el Oso saldrán juntos de excursión a los volcanes, El camino no será fácil para los aventureros amigos, pues tienen un largo camino por recorrer.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Oso le enseñó a Masha las fotos que tiene de cuando hizo una excursión con su padre a los volcanes. A Masha le encanta la idea y le pide a su mejor amigo que la lleve a conocer los volcanes. Después de pensarlo un rato, Oso se convence y preparan todo para salir juntos. El camino es largo ¿Masha y el Oso estarán listos para la aventura?

Caricaturas para niños
